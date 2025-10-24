Інформація щодо ціни Trivians (TRIVIA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,04093968$ 0,04093968 $ 0,04093968 Найнижча ціна $ 0,00003258$ 0,00003258 $ 0,00003258 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,13%

Актуальна ціна Trivians (TRIVIA) становить $0,00005486. За останні 24 години TRIVIA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRIVIA становить $ 0,04093968, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003258.

Що стосується короткострокових результатів, то TRIVIA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Trivians (TRIVIA)

Ринкова капіталізація $ 33,74K$ 33,74K $ 33,74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 54,86K$ 54,86K $ 54,86K Циркуляційне постачання 615,00M 615,00M 615,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Trivians — $ 33,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRIVIA — 615,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 54,86K.