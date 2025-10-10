Дізнайтеся ключову інформацію про TriviAgent by Virtuals (TRIVI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TriviAgent by Virtuals (TRIVI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities: - Automated Content Generation - Video Generation - Audio Generation - Post-Twitter - Context-Aware Decision Making - Human-Like Avatar

Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRIVI, досліджуйте ціну токена TRIVI в реальному часі !

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRIVI, яка може існувати.

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна кількість токенів TRIVI, які були або будуть коли-небудь створені.

Розуміння токеноміки TriviAgent by Virtuals (TRIVI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Хочете знати, куди рухається TRIVI? Наша сторінка прогнозу ціни TRIVI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

