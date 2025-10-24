Актуальна ціна TriviAgent by Virtuals сьогодні становить 0,00033348 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRIVI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRIVI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна TriviAgent by Virtuals сьогодні становить 0,00033348 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRIVI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRIVI на MEXC вже зараз.

Ціна TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TRIVI до USD:

$0,00033532
$0,00033532$0,00033532
+12,80%1D
USD
Графік ціни TriviAgent by Virtuals (TRIVI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:33:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни TriviAgent by Virtuals (TRIVI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00029074
$ 0,00029074$ 0,00029074
Мін. за 24 год
$ 0,00034842
$ 0,00034842$ 0,00034842
Макс. за 24 год

$ 0,00029074
$ 0,00029074$ 0,00029074

$ 0,00034842
$ 0,00034842$ 0,00034842

$ 0,00483987
$ 0,00483987$ 0,00483987

$ 0,00020134
$ 0,00020134$ 0,00020134

-0,39%

+12,34%

+18,92%

+18,92%

Актуальна ціна TriviAgent by Virtuals (TRIVI) становить $0,00033348. За останні 24 години TRIVI торгувався між мінімумом у $ 0,00029074 і максимумом у $ 0,00034842, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRIVI становить $ 0,00483987, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00020134.

Що стосується короткострокових результатів, то TRIVI змінився на -0,39% за останню годину, +12,34% за 24 години та на +18,92% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

$ 169,16K
$ 169,16K$ 169,16K

--
----

$ 333,51K
$ 333,51K$ 333,51K

507,21M
507,21M 507,21M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TriviAgent by Virtuals — $ 169,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRIVI — 507,21M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 333,51K.

Історія ціни TriviAgent by Virtuals (TRIVI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TriviAgent by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TriviAgent by Virtuals до USD становила $ +0,0000413041.
За останні 60 днів зміна ціни TriviAgent by Virtuals до USD становила $ -0,0001820094.
За останні 90 днів зміна ціни TriviAgent by Virtuals до USD становила $ -0,0006428289093876865.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+12,34%
30 днів$ +0,0000413041+12,39%
60 днів$ -0,0001820094-54,57%
90 днів$ -0,0006428289093876865-65,84%

Що таке TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Прогноз ціни TriviAgent by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме TriviAgent by Virtuals (TRIVI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів TriviAgent by Virtuals (TRIVI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо TriviAgent by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни TriviAgent by Virtuals вже зараз!

TRIVI до місцевих валют

Токеноміка TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Розуміння токеноміки TriviAgent by Virtuals (TRIVI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TRIVI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Скільки сьогодні коштує TriviAgent by Virtuals (TRIVI)?
Актуальна ціна TRIVI у USD становить 0,00033348 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TRIVI до USD?
Поточна ціна TRIVI до USD — $ 0,00033348. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація TriviAgent by Virtuals?
Ринкова капіталізація TRIVI — $ 169,16K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TRIVI?
Циркуляційна пропозиція TRIVI — 507,21M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TRIVI?
TRIVI досяг історичної максимальної ціни у 0,00483987 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TRIVI?
Історична мінімальна ціна TRIVI становила 0,00020134 USD.
Який обсяг торгівлі TRIVI?
Актуальний обсяг торгівлі TRIVI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TRIVI цього року?
TRIVI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TRIVI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:33:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

