Інформація щодо ціни TriviAgent by Virtuals (TRIVI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00029074 Макс. за 24 год $ 0,00034842 Рекордний максимум $ 0,00483987 Найнижча ціна $ 0,00020134 Зміна ціни (за 1 год) -0,39% Зміна ціни (1 дн.) +12,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,92%

Актуальна ціна TriviAgent by Virtuals (TRIVI) становить $0,00033348. За останні 24 години TRIVI торгувався між мінімумом у $ 0,00029074 і максимумом у $ 0,00034842, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRIVI становить $ 0,00483987, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00020134.

Що стосується короткострокових результатів, то TRIVI змінився на -0,39% за останню годину, +12,34% за 24 години та на +18,92% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Ринкова капіталізація $ 169,16K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 333,51K Циркуляційне постачання 507,21M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TriviAgent by Virtuals — $ 169,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRIVI — 507,21M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 333,51K.