Сьогоднішня ціна Triton (TRITON)

Поточна ціна Triton (TRITON) сьогодні становить 0.069478 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRITON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Triton:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.28 USD

- зміна ціни Triton протягом дня — +1.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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