Токеноміка Tritcoin (TRIT) Дізнайтеся ключову інформацію про Tritcoin (TRIT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tritcoin (TRIT) $TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications. Офіційний вебсайт: https://tritcoin.vercel.app Whitepaper: https://finalprotocol.vercel.app/whitepaper Купити TRIT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tritcoin (TRIT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tritcoin (TRIT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 209,57K $ 209,57K $ 209,57K Загальна пропозиція: $ 999,27M $ 999,27M $ 999,27M Циркуляційна пропозиція: $ 999,27M $ 999,27M $ 999,27M FDV (повністю розведена вартість): $ 209,57K $ 209,57K $ 209,57K Історичний максимум: $ 0,00304583 $ 0,00304583 $ 0,00304583 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00020972 $ 0,00020972 $ 0,00020972 Дізнайтеся більше про ціну Tritcoin (TRIT)

Токеноміка Tritcoin (TRIT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tritcoin (TRIT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRIT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRIT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRIT, досліджуйте ціну токена TRIT в реальному часі!

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