Ціна Tritcoin (TRIT)
Поточна ціна Tritcoin (TRIT) сьогодні становить 0.00021824 USD з ринковою капіталізацією $ 218.21K USD. Ціна TRIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tritcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Tritcoin протягом дня — -5.68%
- циркуляційна пропозиція – 999.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tritcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tritcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tritcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tritcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.68%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tritcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-5.68%
-19.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications.
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