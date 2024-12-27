Ціна Trisolaris (TRI)
Поточна ціна Trisolaris (TRI) сьогодні становить 0.00115917 USD з ринковою капіталізацією $ 344.44K USD. Ціна TRI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trisolaris:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.53K USD
- зміна ціни Trisolaris протягом дня — +2.35%
- циркуляційна пропозиція – 297.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trisolaris до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trisolaris до USD становила $ -0.0003813632.
За останні 60 днів зміна ціни Trisolaris до USD становила $ +0.0001898146.
За останні 90 днів зміна ціни Trisolaris до USD становила $ -0.0001637979164958956.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.35%
|30 днів
|$ -0.0003813632
|-32.89%
|60 днів
|$ +0.0001898146
|+16.38%
|90 днів
|$ -0.0001637979164958956
|-12.38%
Останній аналіз цін Trisolaris: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.48%
+2.35%
-0.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TriSolaris is a decentralized exchange (DEX) on the Near blockchain, running on NEAR’s Aurora engine. TriSolaris delivers high-speed trading to users at less than a fraction of the cost of Ethereum or any Ethereum L2
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