Ціна Trip (TRIP)
Поточна ціна Trip (TRIP) сьогодні становить 5.42 USD з ринковою капіталізацією $ 160.12M USD. Ціна TRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trip:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.89K USD
- зміна ціни Trip протягом дня — +0.21%
- циркуляційна пропозиція – 29.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trip до USD становила $ +0.01113676.
За останні 30 днів зміна ціни Trip до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trip до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trip до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01113676
|+0.21%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trip: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
+0.21%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trip Token is a blockchain-powered platform aiming to revolutionize the travel and tourism industry by providing a seamless, secure, and rewarding experience for travelers and stakeholders. Key Features: Utilizes DeFi principles to ensure accessible, secure, and transparent transactions within the platform. Facilitates financial transactions both within the Trip Token ecosystem and beyond, promoting a comprehensive tourism experience. Acts as a smart assistant for travelers, guiding them through all stages of their journey and offering personalized experiences based on user preferences. Seamless Integration: Integrates services from diverse providers within a single platform, enhancing convenience for users.
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