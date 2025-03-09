Сьогоднішня ціна Trip (TRIP)

Поточна ціна Trip (TRIP) сьогодні становить 5.42 USD з ринковою капіталізацією $ 160.12M USD. Ціна TRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trip:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.89K USD

- зміна ціни Trip протягом дня — +0.21%

- циркуляційна пропозиція – 29.50M USD

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