Ціна Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS)
Поточна ціна Trinity Of The Fabled Abyss Fragment (ABYS) сьогодні становить 0.00092022 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trinity Of The Fabled Abyss Fragment:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 425.25 USD
- зміна ціни Trinity Of The Fabled Abyss Fragment протягом дня — -4.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trinity Of The Fabled Abyss Fragment до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trinity Of The Fabled Abyss Fragment до USD становила $ -0.0005956352.
За останні 60 днів зміна ціни Trinity Of The Fabled Abyss Fragment до USD становила $ -0.0007599910.
За останні 90 днів зміна ціни Trinity Of The Fabled Abyss Fragment до USD становила $ -0.0028253001255516073.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.00%
|30 днів
|$ -0.0005956352
|-64.72%
|60 днів
|$ -0.0007599910
|-82.58%
|90 днів
|$ -0.0028253001255516073
|-75.43%
Останній аналіз цін Trinity Of The Fabled Abyss Fragment: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-4.00%
-10.77%
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