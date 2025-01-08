Ціна Trinity Network Credit (TNC)
Поточна ціна Trinity Network Credit (TNC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 82.51K USD. Ціна TNC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trinity Network Credit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.46 USD
- зміна ціни Trinity Network Credit протягом дня — -0.16%
- циркуляційна пропозиція – 486.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trinity Network Credit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trinity Network Credit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trinity Network Credit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trinity Network Credit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.16%
|30 днів
|$ 0
|-22.57%
|60 днів
|$ 0
|+11.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trinity Network Credit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
-0.16%
-7.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trinity acts as a lightning network for NEO in order to achieve real-time payments, low transaction fees, scalability, and privacy protection for NEO assets. Using state channel technology, Trinity will significantly increase blockchain throughput for NEP-5 token transfers.
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