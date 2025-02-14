Сьогоднішня ціна TRIMBEX (TRIM)

Поточна ціна TRIMBEX (TRIM) сьогодні становить 3.67 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TRIMBEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.31 USD

- зміна ціни TRIMBEX протягом дня — -0.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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