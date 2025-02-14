Ціна TRIMBEX (TRIM)
Поточна ціна TRIMBEX (TRIM) сьогодні становить 3.67 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TRIMBEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.31 USD
- зміна ціни TRIMBEX протягом дня — -0.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TRIMBEX до USD становила $ -0.030520537014331.
За останні 30 днів зміна ціни TRIMBEX до USD становила $ +1.0684995810.
За останні 60 днів зміна ціни TRIMBEX до USD становила $ +9.2830565440.
За останні 90 днів зміна ціни TRIMBEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.030520537014331
|-0.82%
|30 днів
|$ +1.0684995810
|+29.11%
|60 днів
|$ +9.2830565440
|+252.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TRIMBEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-0.82%
-2.77%
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