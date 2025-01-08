Ціна trilly (TRILLY)
Поточна ціна trilly (TRILLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.75K USD. Ціна TRILLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності trilly:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.22 USD
- зміна ціни trilly протягом дня — -8.36%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни trilly до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни trilly до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни trilly до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни trilly до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.36%
|30 днів
|$ 0
|-26.58%
|60 днів
|$ 0
|-48.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін trilly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
-8.36%
+5.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TRILLY is a meme-based cryptocurrency project on the Solana blockchain, inspired by the concept of a cute cat on a mission to be worth trillions. The primary purpose of $TRILLY is to bring fun and engagement to the cryptocurrency community while aiming for significant growth in value. By leveraging the popularity of meme culture, $TRILLY attracts and retains a vibrant community of supporters and investors. The utility of $TRILLY includes community building, encouraging the creation and sharing of memes featuring the $TRILLY cat to enhance community interaction, token trading Solana, and offering rewards to community members for participation in events and activities, promoting token holding and usage.
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