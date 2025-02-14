Ціна TRILLANT (TRIL)
Поточна ціна TRILLANT (TRIL) сьогодні становить 0.00001181 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TRILLANT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.42 USD
- зміна ціни TRILLANT протягом дня — -13.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TRILLANT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TRILLANT до USD становила $ -0.0000080299.
За останні 60 днів зміна ціни TRILLANT до USD становила $ -0.0000099419.
За останні 90 днів зміна ціни TRILLANT до USD становила $ -0.00003380686435762681.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.80%
|30 днів
|$ -0.0000080299
|-67.99%
|60 днів
|$ -0.0000099419
|-84.18%
|90 днів
|$ -0.00003380686435762681
|-74.11%
Останній аналіз цін TRILLANT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-13.80%
-34.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TRILLANT is founded on the premise of sustainable trading management with high performance metrics and proven operational strategies that include advanced risk management protocol and security measures. The TRILLANT Value Token is your best choice to increase the value of your personal assets.
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