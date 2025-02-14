Ціна TriipMiles (TIIM)
Поточна ціна TriipMiles (TIIM) сьогодні становить 0.00007623 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TIIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TriipMiles:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.04 USD
- зміна ціни TriipMiles протягом дня — +0.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TriipMiles до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TriipMiles до USD становила $ +0.0000014115.
За останні 60 днів зміна ціни TriipMiles до USD становила $ +0.0000014738.
За останні 90 днів зміна ціни TriipMiles до USD становила $ -0.00000096519632457285.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.45%
|30 днів
|$ +0.0000014115
|+1.85%
|60 днів
|$ +0.0000014738
|+1.93%
|90 днів
|$ -0.00000096519632457285
|-1.25%
Останній аналіз цін TriipMiles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.45%
+1.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Triip is a blockchain-enabled travel platform allows for direct interactions between service providers and clients. Using a propriety token, Triip Miles or TIIM, Triip is a network that enables greater transparency, security and lower cost transactions between those who travel and those who serve them.
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