Ціна TridentDAO (PSI)
Поточна ціна TridentDAO (PSI) сьогодні становить 0.00399731 USD з ринковою капіталізацією $ 8.39K USD. Ціна PSI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TridentDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.38K USD
- зміна ціни TridentDAO протягом дня — -2.16%
- циркуляційна пропозиція – 2.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TridentDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TridentDAO до USD становила $ -0.0010919183.
За останні 60 днів зміна ціни TridentDAO до USD становила $ -0.0010705587.
За останні 90 днів зміна ціни TridentDAO до USD становила $ -0.0008415257396746745.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.16%
|30 днів
|$ -0.0010919183
|-27.31%
|60 днів
|$ -0.0010705587
|-26.78%
|90 днів
|$ -0.0008415257396746745
|-17.39%
Останній аналіз цін TridentDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-2.16%
+4.54%
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