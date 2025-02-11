Ціна TRIBAL (TRIBAL)
Поточна ціна TRIBAL (TRIBAL) сьогодні становить 0.01151125 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRIBAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TRIBAL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.75K USD
- зміна ціни TRIBAL протягом дня — -4.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TRIBAL до USD становила $ -0.00058048152948985.
За останні 30 днів зміна ціни TRIBAL до USD становила $ -0.0062174298.
За останні 60 днів зміна ціни TRIBAL до USD становила $ -0.0070545176.
За останні 90 днів зміна ціни TRIBAL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00058048152948985
|-4.80%
|30 днів
|$ -0.0062174298
|-54.01%
|60 днів
|$ -0.0070545176
|-61.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TRIBAL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-4.80%
+4.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tribally - a bet on gaming Tribally is an entertainment platform where gamers compete and bet on each other. We provide games with groundbreaking social-fi protocols, making their games more fun and supercharging user growth. 120,000+ active gamers 1,000+ games to bet on each day 1,000,000+ bets placed weekly 1,000% DAU growth for our partnered games From October, holders can stake $TRIBAL to earn a $USDC yield, funded by betting commissions - with gamers and games also taking a cut.
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