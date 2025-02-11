Сьогоднішня ціна TRIBAL (TRIBAL)

Поточна ціна TRIBAL (TRIBAL) сьогодні становить 0.01151125 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRIBAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TRIBAL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.75K USD

- зміна ціни TRIBAL протягом дня — -4.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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