Сьогоднішня ціна Triadmarkets

Поточна ціна Triadmarkets (TRIAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRIAD до USD становить $ 0 за TRIAD.

Triadmarkets наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 45 898, з циркуляційною пропозицією у 443,77M TRIAD. Протягом останніх 24 годин TRIAD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00134889, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TRIAD змінився на +0,20% за останню годину та на -37,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 51,80.

Ринкова інформація щодо Triadmarkets (TRIAD)

Ринкова капіталізація $ 45,90K$ 45,90K $ 45,90K Обсяг (за 24 год) $ 51,80$ 51,80 $ 51,80 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 94,31K$ 94,31K $ 94,31K Циркуляційне постачання 443,77M 443,77M 443,77M Загальна пропозиція 911 871 098,612153 911 871 098,612153 911 871 098,612153

Поточна ринкова капіталізація Triadmarkets — $ 45,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 51,80. Циркуляційна пропозиція TRIAD — 443,77M, зі загальною пропозицією 911871098.612153. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 94,31K.