Сьогоднішня ціна Triad (TRD)

Поточна ціна Triad (TRD) сьогодні становить 0.125724 USD з ринковою капіталізацією $ 1.42M USD. Ціна TRD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Triad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.96K USD

- зміна ціни Triad протягом дня — -10.67%

- циркуляційна пропозиція – 11.30M USD

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