Ціна Triad (TRD)
Поточна ціна Triad (TRD) сьогодні становить 0.125724 USD з ринковою капіталізацією $ 1.42M USD. Ціна TRD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Triad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.96K USD
- зміна ціни Triad протягом дня — -10.67%
- циркуляційна пропозиція – 11.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Triad до USD становила $ -0.0150314277718899.
За останні 30 днів зміна ціни Triad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Triad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Triad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0150314277718899
|-10.67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Triad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
-10.67%
-24.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets.
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