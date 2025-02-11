Ціна Trestle Wrapped TIA (WTIA)
Поточна ціна Trestle Wrapped TIA (WTIA) сьогодні становить 0.765784 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trestle Wrapped TIA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.66 USD
- зміна ціни Trestle Wrapped TIA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trestle Wrapped TIA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trestle Wrapped TIA до USD становила $ -0.2993617362.
За останні 60 днів зміна ціни Trestle Wrapped TIA до USD становила $ -0.6385296906.
За останні 90 днів зміна ціни Trestle Wrapped TIA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.2993617362
|-39.09%
|60 днів
|$ -0.6385296906
|-83.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trestle Wrapped TIA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
wTIA is an ERC-20 compatible version of native $TIA (Celestia) issued by Trestle Protocol on Ethereum. wTIA is backed 1:1 with native TIA.
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