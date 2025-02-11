Ціна Trepe ($TREPE)
Поточна ціна Trepe ($TREPE) сьогодні становить 0.00000288 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $TREPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.65 USD
- зміна ціни Trepe протягом дня — +0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trepe до USD становила $ -0.0000000085.
За останні 60 днів зміна ціни Trepe до USD становила $ -0.0000007437.
За останні 90 днів зміна ціни Trepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.00%
|30 днів
|$ -0.0000000085
|-0.29%
|60 днів
|$ -0.0000007437
|-25.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+0.00%
+3.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TREPE is a MemeCoin built on the Tron network. A fully decentralized token that has burned liquidity, tax at 0.
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