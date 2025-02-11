Сьогоднішня ціна Trepe ($TREPE)

Поточна ціна Trepe ($TREPE) сьогодні становить 0.00000288 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $TREPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trepe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.65 USD

- зміна ціни Trepe протягом дня — +0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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