Ціна Trendix (TRDX)
Поточна ціна Trendix (TRDX) сьогодні становить 0.01268319 USD з ринковою капіталізацією $ 1.26M USD. Ціна TRDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trendix:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Trendix протягом дня — +18.43%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trendix до USD становила $ +0.00197415.
За останні 30 днів зміна ціни Trendix до USD становила $ +0.0088444931.
За останні 60 днів зміна ціни Trendix до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trendix до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00197415
|+18.43%
|30 днів
|$ +0.0088444931
|+69.73%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trendix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.18%
+18.43%
+56.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trendix is a multi-purpose Web3 platform integrating prediction markets, social engagement, gaming, and decentralized trading, all powered by blockchain technology. The TRDX token serves as the ecosystem’s utility and reward currency, enabling seamless transactions, play-to-earn mechanics, AI-powered trading insights, and premium access. Players and users can earn, trade, and own digital assets, fostering a sustainable, user-driven economy on Solana.
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