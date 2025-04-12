Сьогоднішня ціна Trendix (TRDX)

Поточна ціна Trendix (TRDX) сьогодні становить 0.01268319 USD з ринковою капіталізацією $ 1.26M USD. Ціна TRDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trendix:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Trendix протягом дня — +18.43%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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