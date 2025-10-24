Інформація щодо ціни TrendBot (TRENDBOT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02383769$ 0,02383769 $ 0,02383769 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна TrendBot (TRENDBOT) становить --. За останні 24 години TRENDBOT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRENDBOT становить $ 0,02383769, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TRENDBOT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TrendBot (TRENDBOT)

Ринкова капіталізація $ 14,17K$ 14,17K $ 14,17K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,17K$ 14,17K $ 14,17K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TrendBot — $ 14,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRENDBOT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,17K.