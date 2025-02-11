Сьогоднішня ціна TrendAppend (TRND)

Поточна ціна TrendAppend (TRND) сьогодні становить 0.00018023 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TrendAppend:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.78 USD

- зміна ціни TrendAppend протягом дня — +2.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін TRND до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TRND.