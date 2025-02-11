Ціна TrendAppend (TRND)
Поточна ціна TrendAppend (TRND) сьогодні становить 0.00018023 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TrendAppend:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.78 USD
- зміна ціни TrendAppend протягом дня — +2.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TrendAppend до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TrendAppend до USD становила $ -0.0001300133.
За останні 60 днів зміна ціни TrendAppend до USD становила $ -0.0001425021.
За останні 90 днів зміна ціни TrendAppend до USD становила $ -0.0002926767037215916.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.02%
|30 днів
|$ -0.0001300133
|-72.13%
|60 днів
|$ -0.0001425021
|-79.06%
|90 днів
|$ -0.0002926767037215916
|-61.88%
Останній аналіз цін TrendAppend: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+2.02%
-44.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TrendAppend (Token: TRND) is a groundbreaking crypto project introducing a transformative short-form video ecommerce sales channel and AI-driven marketing platform, providing ecommerce brands with a streamlined approach to enhance profitability across various social media platforms. Facilitating the sale of products through short-form user-generated content (UGC) videos, TrendAppend simplifies the process, making it more lucrative than ever. Employing a freemium model, the platform allows brands to either pay per sale for utilizing the technology or post free short-form UGC ecommerce videos. Additionally, TrendAppend seamlessly integrates with popular ecommerce platforms such as Shopify, WooCommerce, BigCommerce, enabling users to share shoppable videos effortlessly. At the core of TrendAppend is an AI Marketing engine, delivering in-market short-form videos tailored to consumer interests. This approach significantly boosts the likelihood of consumer engagement and purchase actions within the platform or across the web, utilizing TrendAppend's embedded one-step checkout. The platform goes beyond video-sharing by incorporating various AI tools like Content AI, SMS AI, Email AI, and Trending Hashtags and Topics. Designed specifically for ecommerce, TrendAppend allows brands to integrate with built-in apps for payments, fulfillment, and more, ensuring a user-friendly and comprehensive sales channel. TrendAppend distinguishes itself further with an open API, allowing short-form videos to be disseminated across multiple devices. This not only establishes TrendAppend as a central hub for ecommerce but also provides developers with the opportunity to create ecommerce apps on top of the TrendAppend Ecommerce platform or integrate their tools into the existing infrastructure. The flexible pricing model based on usage ensures accessibility for brands of all sizes, making TrendAppend an inclusive platform for global markets of any scale.
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