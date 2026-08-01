Про Тренчер

Тренчер (TRENCHER) — це мем-криптовалюта в мережі Solana, що з’явилася завдяки вірусній сатиричній ілюстрації художника Грайзла (відомого як @grizzle_art у X), яка жартівливо змальовувала екосистему «Pump» на Solana. Цей мем знайшов відгук у спільноті Solana, що спонукало ентузіастів створити токен Trencher як віддану віддачу та підтримку оригінальному художнику. Основа ідентичності Trencher — однойменний карикатурний персонаж «Тренчер», а на офіційному сайті проекту навіть розміщено генератор зображень Тренчера, щоб заохочувати креативність та залученість спільноти (дозволяє користувачам створювати власні твори мистецтва на тему Тренчера).

Яка зараз ціна Trencher?

Trencher торгують за ₴0.0461963538338097600000, що відображає зміну ціни на рівні 11.59% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як TRENCHER порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 11.59% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо TRENCHER перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Trencher виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem TRENCHER демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Trencher?

Ринкова капіталізація ₴45898092.46201348800000 розташовує TRENCHER на #2800 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴0.0492349438990728000000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують TRENCHER?

Trencher згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку TRENCHER?

З 999895238.97 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.