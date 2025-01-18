Сьогоднішня ціна TrenchBuddy (TRENCH)

Поточна ціна TrenchBuddy (TRENCH) сьогодні становить 0.00549847 USD з ринковою капіталізацією $ 5.32M USD. Ціна TRENCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TrenchBuddy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.04M USD

- зміна ціни TrenchBuddy протягом дня — -15.75%

- циркуляційна пропозиція – 964.24M USD

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