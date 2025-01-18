Ціна TrenchBuddy (TRENCH)
Поточна ціна TrenchBuddy (TRENCH) сьогодні становить 0.00549847 USD з ринковою капіталізацією $ 5.32M USD. Ціна TRENCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TrenchBuddy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.04M USD
- зміна ціни TrenchBuddy протягом дня — -15.75%
- циркуляційна пропозиція – 964.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TrenchBuddy до USD становила $ -0.001028481572289323.
За останні 30 днів зміна ціни TrenchBuddy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TrenchBuddy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TrenchBuddy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001028481572289323
|-15.75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TrenchBuddy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.29%
-15.75%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: - Token comments and ring visualizations. - Network parameters adjusted for Solana compatibility. - Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode
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