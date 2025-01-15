Сьогоднішня ціна TrenchAI (TRENCHAI)

Поточна ціна TrenchAI (TRENCHAI) сьогодні становить 0.00697071 USD з ринковою капіталізацією $ 6.95M USD. Ціна TRENCHAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TrenchAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17M USD

- зміна ціни TrenchAI протягом дня — +6.23%

- циркуляційна пропозиція – 999.71M USD

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