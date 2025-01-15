Ціна TrenchAI (TRENCHAI)
Поточна ціна TrenchAI (TRENCHAI) сьогодні становить 0.00697071 USD з ринковою капіталізацією $ 6.95M USD. Ціна TRENCHAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TrenchAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17M USD
- зміна ціни TrenchAI протягом дня — +6.23%
- циркуляційна пропозиція – 999.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TrenchAI до USD становила $ +0.00040854.
За останні 30 днів зміна ціни TrenchAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TrenchAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TrenchAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00040854
|+6.23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TrenchAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.81%
+6.23%
-16.32%
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