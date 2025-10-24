Інформація щодо ціни Trench Digger (TRENCH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0460798 $ 0,0460798 $ 0,0460798 Мін. за 24 год $ 0,04897026 $ 0,04897026 $ 0,04897026 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0460798$ 0,0460798 $ 0,0460798 Макс. за 24 год $ 0,04897026$ 0,04897026 $ 0,04897026 Рекордний максимум $ 0,524208$ 0,524208 $ 0,524208 Найнижча ціна $ 0,03046267$ 0,03046267 $ 0,03046267 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +5,64% Зміна ціни (за 7 дн.) +38,59% Зміна ціни (за 7 дн.) +38,59%

Актуальна ціна Trench Digger (TRENCH) становить $0,04867928. За останні 24 години TRENCH торгувався між мінімумом у $ 0,0460798 і максимумом у $ 0,04897026, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRENCH становить $ 0,524208, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03046267.

Що стосується короткострокових результатів, то TRENCH змінився на -- за останню годину, +5,64% за 24 години та на +38,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Trench Digger (TRENCH)

Ринкова капіталізація $ 48,68K$ 48,68K $ 48,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48,68K$ 48,68K $ 48,68K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Trench Digger — $ 48,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRENCH — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,68K.