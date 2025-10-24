Актуальна ціна Trench Digger сьогодні становить 0,04867928 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRENCH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRENCH на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Trench Digger сьогодні становить 0,04867928 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRENCH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRENCH на MEXC вже зараз.

Докладніше про TRENCH

Інформація про ціну TRENCH

Офіційний вебсайт TRENCH

Токеноміка TRENCH

Прогноз ціни TRENCH

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Trench Digger

Ціна Trench Digger (TRENCH)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TRENCH до USD:

$0,04867928
$0,04867928$0,04867928
+5,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Trench Digger (TRENCH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:33:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Trench Digger (TRENCH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0460798
$ 0,0460798$ 0,0460798
Мін. за 24 год
$ 0,04897026
$ 0,04897026$ 0,04897026
Макс. за 24 год

$ 0,0460798
$ 0,0460798$ 0,0460798

$ 0,04897026
$ 0,04897026$ 0,04897026

$ 0,524208
$ 0,524208$ 0,524208

$ 0,03046267
$ 0,03046267$ 0,03046267

--

+5,64%

+38,59%

+38,59%

Актуальна ціна Trench Digger (TRENCH) становить $0,04867928. За останні 24 години TRENCH торгувався між мінімумом у $ 0,0460798 і максимумом у $ 0,04897026, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRENCH становить $ 0,524208, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03046267.

Що стосується короткострокових результатів, то TRENCH змінився на -- за останню годину, +5,64% за 24 години та на +38,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Trench Digger (TRENCH)

$ 48,68K
$ 48,68K$ 48,68K

--
----

$ 48,68K
$ 48,68K$ 48,68K

1,00M
1,00M 1,00M

1 000 000,0
1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Trench Digger — $ 48,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRENCH — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,68K.

Історія ціни Trench Digger (TRENCH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trench Digger до USD становила $ +0,00259949.
За останні 30 днів зміна ціни Trench Digger до USD становила $ -0,0066864934.
За останні 60 днів зміна ціни Trench Digger до USD становила $ -0,0405235680.
За останні 90 днів зміна ціни Trench Digger до USD становила $ -0,17335433629960416.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00259949+5,64%
30 днів$ -0,0066864934-13,73%
60 днів$ -0,0405235680-83,24%
90 днів$ -0,17335433629960416-78,07%

Що таке Trench Digger (TRENCH)

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Trench Digger (TRENCH)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Trench Digger (USD)

Скільки коштуватиме Trench Digger (TRENCH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Trench Digger (TRENCH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Trench Digger.

Перегляньте прогноз ціни Trench Digger вже зараз!

TRENCH до місцевих валют

Токеноміка Trench Digger (TRENCH)

Розуміння токеноміки Trench Digger (TRENCH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TRENCH зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Trench Digger (TRENCH)

Скільки сьогодні коштує Trench Digger (TRENCH)?
Актуальна ціна TRENCH у USD становить 0,04867928 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TRENCH до USD?
Поточна ціна TRENCH до USD — $ 0,04867928. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Trench Digger?
Ринкова капіталізація TRENCH — $ 48,68K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TRENCH?
Циркуляційна пропозиція TRENCH — 1,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TRENCH?
TRENCH досяг історичної максимальної ціни у 0,524208 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TRENCH?
Історична мінімальна ціна TRENCH становила 0,03046267 USD.
Який обсяг торгівлі TRENCH?
Актуальний обсяг торгівлі TRENCH за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TRENCH цього року?
TRENCH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TRENCH для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:33:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Trench Digger (TRENCH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 252,17
$111 252,17$111 252,17

+1,21%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 973,19
$3 973,19$3 973,19

+2,48%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,17044
$0,17044$0,17044

+11,20%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,10
$193,10$193,10

+1,08%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,3996
$19,3996$19,3996

+25,81%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 973,19
$3 973,19$3 973,19

+2,48%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 252,17
$111 252,17$111 252,17

+1,21%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,10
$193,10$193,10

+1,08%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4424
$2,4424$2,4424

+1,39%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 132,85
$1 132,85$1 132,85

+0,26%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6266
$0,6266$0,6266

+526,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000806
$0,00000806$0,00000806

+352,80%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$52,21
$52,21$52,21

+111,89%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,02016
$0,02016$0,02016

+101,60%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5720
$0,5720$0,5720

+90,66%