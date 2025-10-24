Актуальна ціна Trench Coin сьогодні становить 0,00018982 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRENCH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRENCH на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Trench Coin сьогодні становить 0,00018982 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRENCH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRENCH на MEXC вже зараз.

Ціна Trench Coin (TRENCH)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TRENCH до USD:

$0,00019084
$0,00019084$0,00019084
+0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Trench Coin (TRENCH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:33:25 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Trench Coin (TRENCH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00018549
$ 0,00018549$ 0,00018549
Мін. за 24 год
$ 0,00019526
$ 0,00019526$ 0,00019526
Макс. за 24 год

$ 0,00018549
$ 0,00018549$ 0,00018549

$ 0,00019526
$ 0,00019526$ 0,00019526

$ 0,00225343
$ 0,00225343$ 0,00225343

$ 0,00016997
$ 0,00016997$ 0,00016997

-0,16%

-0,47%

-9,40%

-9,40%

Актуальна ціна Trench Coin (TRENCH) становить $0,00018982. За останні 24 години TRENCH торгувався між мінімумом у $ 0,00018549 і максимумом у $ 0,00019526, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRENCH становить $ 0,00225343, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00016997.

Що стосується короткострокових результатів, то TRENCH змінився на -0,16% за останню годину, -0,47% за 24 години та на -9,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Trench Coin (TRENCH)

$ 189,79K
$ 189,79K$ 189,79K

--
----

$ 189,79K
$ 189,79K$ 189,79K

999,96M
999,96M 999,96M

999 961 848,855332
999 961 848,855332 999 961 848,855332

Поточна ринкова капіталізація Trench Coin — $ 189,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRENCH — 999,96M, зі загальною пропозицією 999961848.855332. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 189,79K.

Історія ціни Trench Coin (TRENCH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trench Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trench Coin до USD становила $ -0,0001388972.
За останні 60 днів зміна ціни Trench Coin до USD становила $ -0,0001356031.
За останні 90 днів зміна ціни Trench Coin до USD становила $ -0,0004079439274817374.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,47%
30 днів$ -0,0001388972-73,17%
60 днів$ -0,0001356031-71,43%
90 днів$ -0,0004079439274817374-68,24%

Що таке Trench Coin (TRENCH)

saving the trench

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Trench Coin (TRENCH)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Trench Coin (USD)

Скільки коштуватиме Trench Coin (TRENCH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Trench Coin (TRENCH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Trench Coin.

Перегляньте прогноз ціни Trench Coin вже зараз!

TRENCH до місцевих валют

Токеноміка Trench Coin (TRENCH)

Розуміння токеноміки Trench Coin (TRENCH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TRENCH зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Trench Coin (TRENCH)

Скільки сьогодні коштує Trench Coin (TRENCH)?
Актуальна ціна TRENCH у USD становить 0,00018982 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TRENCH до USD?
Поточна ціна TRENCH до USD — $ 0,00018982. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Trench Coin?
Ринкова капіталізація TRENCH — $ 189,79K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TRENCH?
Циркуляційна пропозиція TRENCH — 999,96M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TRENCH?
TRENCH досяг історичної максимальної ціни у 0,00225343 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TRENCH?
Історична мінімальна ціна TRENCH становила 0,00016997 USD.
Який обсяг торгівлі TRENCH?
Актуальний обсяг торгівлі TRENCH за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TRENCH цього року?
TRENCH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TRENCH для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:33:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Trench Coin (TRENCH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

