Інформація щодо ціни Trench Coin (TRENCH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00018549 $ 0,00018549 $ 0,00018549 Мін. за 24 год $ 0,00019526 $ 0,00019526 $ 0,00019526 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00018549$ 0,00018549 $ 0,00018549 Макс. за 24 год $ 0,00019526$ 0,00019526 $ 0,00019526 Рекордний максимум $ 0,00225343$ 0,00225343 $ 0,00225343 Найнижча ціна $ 0,00016997$ 0,00016997 $ 0,00016997 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) -0,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,40% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,40%

Актуальна ціна Trench Coin (TRENCH) становить $0,00018982. За останні 24 години TRENCH торгувався між мінімумом у $ 0,00018549 і максимумом у $ 0,00019526, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRENCH становить $ 0,00225343, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00016997.

Що стосується короткострокових результатів, то TRENCH змінився на -0,16% за останню годину, -0,47% за 24 години та на -9,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Trench Coin (TRENCH)

Ринкова капіталізація $ 189,79K$ 189,79K $ 189,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 189,79K$ 189,79K $ 189,79K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 961 848,855332 999 961 848,855332 999 961 848,855332

Поточна ринкова капіталізація Trench Coin — $ 189,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRENCH — 999,96M, зі загальною пропозицією 999961848.855332. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 189,79K.