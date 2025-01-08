Ціна TREN Debt Token (XY)
Поточна ціна TREN Debt Token (XY) сьогодні становить 0.999995 USD з ринковою капіталізацією $ 124.65K USD. Ціна XY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TREN Debt Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.14K USD
- зміна ціни TREN Debt Token протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 124.66K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TREN Debt Token до USD становила $ -0.0002313187245457.
За останні 30 днів зміна ціни TREN Debt Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TREN Debt Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TREN Debt Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0002313187245457
|-0.02%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TREN Debt Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-0.02%
-1.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tren Finance is a DeFi protocol built to unlock liquidity from underutilized assets using isolated modules and its native stablecoin, XY. The protocol allows users to retain yield on their existing DeFi positions while borrowing against them as collateral. XY, formerly known as trenUSD, is a synthetic, dollar-denominated debt token issued by Tren Finance. As an overcollateralized stablecoin, it represents the debt within the Tren Finance ecosystem. Users can mint XY by providing various forms of collateral, such as LP tokens, money market deposits, and (re)staked positions, enabling them to unlock idle liquidity while maintaining their original yield-generating assets.
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