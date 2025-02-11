Ціна TREN (TREN)
Поточна ціна TREN (TREN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TREN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TREN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 358.26 USD
- зміна ціни TREN протягом дня — -0.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TREN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TREN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TREN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TREN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.91%
|30 днів
|$ 0
|-18.76%
|60 днів
|$ 0
|-44.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TREN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
-0.91%
-5.31%
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