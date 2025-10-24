Інформація щодо ціни TreesCoin (TREES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00002257 Макс. за 24 год $ 0,00002876 Рекордний максимум $ 0,00041468 Найнижча ціна $ 0,00000428 Зміна ціни (за 1 год) -0,12% Зміна ціни (1 дн.) -11,41% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,21%

Актуальна ціна TreesCoin (TREES) становить $0,00002517. За останні 24 години TREES торгувався між мінімумом у $ 0,00002257 і максимумом у $ 0,00002876, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TREES становить $ 0,00041468, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000428.

Що стосується короткострокових результатів, то TREES змінився на -0,12% за останню годину, -11,41% за 24 години та на -25,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TreesCoin (TREES)

Ринкова капіталізація $ 25,16K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,16K Циркуляційне постачання 999,40M Загальна пропозиція 999 398 510,2757422

Поточна ринкова капіталізація TreesCoin — $ 25,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TREES — 999,40M, зі загальною пропозицією 999398510.2757422. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,16K.