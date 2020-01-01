Токеноміка Treehouse ETH (TETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Treehouse ETH (TETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Treehouse ETH (TETH) tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS). Офіційний вебсайт: https://www.treehouse.finance/ Whitepaper: https://www.treehouse.finance/tAsset_Whitepaper.pdf Купити TETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Treehouse ETH (TETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Treehouse ETH (TETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 244,94M $ 244,94M $ 244,94M Загальна пропозиція: $ 83,41K $ 83,41K $ 83,41K Циркуляційна пропозиція: $ 83,41K $ 83,41K $ 83,41K FDV (повністю розведена вартість): $ 244,94M $ 244,94M $ 244,94M Історичний максимум: $ 4 837,52 $ 4 837,52 $ 4 837,52 Історичний мінімум: $ 1 683,91 $ 1 683,91 $ 1 683,91 Поточна ціна: $ 2 937,98 $ 2 937,98 $ 2 937,98 Дізнайтеся більше про ціну Treehouse ETH (TETH)

Токеноміка Treehouse ETH (TETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Treehouse ETH (TETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TETH, досліджуйте ціну токена TETH в реальному часі!

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