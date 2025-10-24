Інформація щодо ціни Treehouse AVAX (TAVAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 23,35 $ 23,35 $ 23,35 Мін. за 24 год $ 24,21 $ 24,21 $ 24,21 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 23,35$ 23,35 $ 23,35 Макс. за 24 год $ 24,21$ 24,21 $ 24,21 Рекордний максимум $ 43,51$ 43,51 $ 43,51 Найнижча ціна $ 12,16$ 12,16 $ 12,16 Зміна ціни (за 1 год) -0,30% Зміна ціни (1 дн.) +0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,83% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,83%

Актуальна ціна Treehouse AVAX (TAVAX) становить $24,05. За останні 24 години TAVAX торгувався між мінімумом у $ 23,35 і максимумом у $ 24,21, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TAVAX становить $ 43,51, тоді як його історичний мінімум — $ 12,16.

Що стосується короткострокових результатів, то TAVAX змінився на -0,30% за останню годину, +0,02% за 24 години та на -1,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Treehouse AVAX (TAVAX)

Ринкова капіталізація $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Циркуляційне постачання 47,78K 47,78K 47,78K Загальна пропозиція 47 784,47683897227 47 784,47683897227 47 784,47683897227

Поточна ринкова капіталізація Treehouse AVAX — $ 1,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TAVAX — 47,78K, зі загальною пропозицією 47784.47683897227. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,15M.