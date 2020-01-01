Токеноміка Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI. This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be. Офіційний вебсайт: https://www.treeincat.com Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/67539163b791fd613434002d/6762b8d8cd1f032e1ddae802_TREEINCATwp1.pdf Купити TREEINCAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 640,07K $ 640,07K $ 640,07K Загальна пропозиція: $ 989,71M $ 989,71M $ 989,71M Циркуляційна пропозиція: $ 989,71M $ 989,71M $ 989,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 640,07K $ 640,07K $ 640,07K Історичний максимум: $ 0,00197193 $ 0,00197193 $ 0,00197193 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00064671 $ 0,00064671 $ 0,00064671 Дізнайтеся більше про ціну Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

Токеноміка Tree Stuck in Cat (TREEINCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TREEINCAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TREEINCAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TREEINCAT, досліджуйте ціну токена TREEINCAT в реальному часі!

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