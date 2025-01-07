Сьогоднішня ціна Tree stuck in cat (TREEINCAT)

Поточна ціна Tree stuck in cat (TREEINCAT) сьогодні становить 0.00151598 USD з ринковою капіталізацією $ 1.50M USD. Ціна TREEINCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tree stuck in cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 190.89K USD

- зміна ціни Tree stuck in cat протягом дня — -5.85%

- циркуляційна пропозиція – 989.72M USD

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