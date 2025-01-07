Ціна Tree stuck in cat (TREEINCAT)
Поточна ціна Tree stuck in cat (TREEINCAT) сьогодні становить 0.00151598 USD з ринковою капіталізацією $ 1.50M USD. Ціна TREEINCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tree stuck in cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 190.89K USD
- зміна ціни Tree stuck in cat протягом дня — -5.85%
- циркуляційна пропозиція – 989.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tree stuck in cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tree stuck in cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tree stuck in cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tree stuck in cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tree stuck in cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.70%
-5.85%
+124.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TREEINCAT is a meme token inspired by the whimsical tale of a tree that finds itself stuck in a cat, told from the cat’s philosophical and confused perspective. The project explores themes of existential humour and absurdity, engaging the community through memes that blend hilarity with thought-provoking questions about life, identity, and the unexpected entanglements of existence. The story is told with wit, imagery and animation shorts.
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