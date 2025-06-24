Ціна Trebly (TREB)
Поточна ціна Trebly (TREB) сьогодні становить 0,00009055 USD з ринковою капіталізацією $ 90,96K USD. Ціна TREB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trebly:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Trebly протягом дня — +3,80%
- циркуляційна пропозиція – 999,78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trebly до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trebly до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trebly до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trebly до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,80%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trebly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,36%
+3,80%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trebly is an advanced AI-powered platform that transforms creative imagination into immersive 3D NFT models through generative AI and blockchain technologies. Users can create high-quality 3D models using text-to-3D or image-to-3D AI generation, then mint, trade, and showcase their creations in a decentralized marketplace. The platform features a robust token-gated payment system using $TREB tokens on the Solana blockchain, enabling seamless peer-to-peer transactions for 3D digital assets.
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