Токеноміка Treble (TREB) Дізнайтеся ключову інформацію про Treble (TREB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Treble (TREB) Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem. Офіційний вебсайт: https://trebleswap.com Whitepaper: https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf Купити TREB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Treble (TREB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Treble (TREB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,86M $ 1,86M $ 1,86M Загальна пропозиція: $ 41,07M $ 41,07M $ 41,07M Циркуляційна пропозиція: $ 5,44M $ 5,44M $ 5,44M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,02M $ 14,02M $ 14,02M Історичний максимум: $ 0,814964 $ 0,814964 $ 0,814964 Історичний мінімум: $ 0,229469 $ 0,229469 $ 0,229469 Поточна ціна: $ 0,340702 $ 0,340702 $ 0,340702 Дізнайтеся більше про ціну Treble (TREB)

Токеноміка Treble (TREB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Treble (TREB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TREB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TREB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TREB, досліджуйте ціну токена TREB в реальному часі!

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