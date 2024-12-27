Ціна TreatDAO (TREAT)
Поточна ціна TreatDAO (TREAT) сьогодні становить 0.00432105 USD з ринковою капіталізацією $ 540.86K USD. Ціна TREAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TreatDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 249.35 USD
- зміна ціни TreatDAO протягом дня — -1.14%
- циркуляційна пропозиція – 125.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TreatDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TreatDAO до USD становила $ +0.0005889802.
За останні 60 днів зміна ціни TreatDAO до USD становила $ +0.0024746653.
За останні 90 днів зміна ціни TreatDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.14%
|30 днів
|$ +0.0005889802
|+13.63%
|60 днів
|$ +0.0024746653
|+57.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TreatDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
-1.14%
-0.15%
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