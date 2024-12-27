Сьогоднішня ціна TreatDAO (TREAT)

Поточна ціна TreatDAO (TREAT) сьогодні становить 0.00432105 USD з ринковою капіталізацією $ 540.86K USD. Ціна TREAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TreatDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 249.35 USD

- зміна ціни TreatDAO протягом дня — -1.14%

- циркуляційна пропозиція – 125.00M USD

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