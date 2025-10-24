Актуальна ціна Treasury Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TREASURY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TREASURY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Treasury Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TREASURY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TREASURY на MEXC вже зараз.

Ціна Treasury Coin (TREASURY)

Актуальна ціна 1 TREASURY до USD:

--
----
0,00%1D
Графік ціни Treasury Coin (TREASURY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:23:57 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Treasury Coin (TREASURY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,05%

-1,85%

-1,85%

Актуальна ціна Treasury Coin (TREASURY) становить --. За останні 24 години TREASURY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TREASURY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TREASURY змінився на -- за останню годину, -0,05% за 24 години та на -1,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Treasury Coin (TREASURY)

$ 11,81K
$ 11,81K$ 11,81K

--
----

$ 11,81K
$ 11,81K$ 11,81K

995,73M
995,73M 995,73M

995 732 500,783323
995 732 500,783323 995 732 500,783323

Поточна ринкова капіталізація Treasury Coin — $ 11,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TREASURY — 995,73M, зі загальною пропозицією 995732500.783323. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,81K.

Історія ціни Treasury Coin (TREASURY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Treasury Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Treasury Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Treasury Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Treasury Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,05%
30 днів$ 0-25,36%
60 днів$ 0-41,50%
90 днів$ 0--

Що таке Treasury Coin (TREASURY)

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.

As the treasury grows, the floor price increases.

Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Treasury Coin (USD)

Скільки коштуватиме Treasury Coin (TREASURY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Treasury Coin (TREASURY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Treasury Coin.

Перегляньте прогноз ціни Treasury Coin вже зараз!

TREASURY до місцевих валют

Токеноміка Treasury Coin (TREASURY)

Розуміння токеноміки Treasury Coin (TREASURY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TREASURY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Treasury Coin (TREASURY)

Скільки сьогодні коштує Treasury Coin (TREASURY)?
Актуальна ціна TREASURY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TREASURY до USD?
Поточна ціна TREASURY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Treasury Coin?
Ринкова капіталізація TREASURY — $ 11,81K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TREASURY?
Циркуляційна пропозиція TREASURY — 995,73M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TREASURY?
TREASURY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TREASURY?
Історична мінімальна ціна TREASURY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі TREASURY?
Актуальний обсяг торгівлі TREASURY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TREASURY цього року?
TREASURY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TREASURY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:23:57 (UTC+8)

