Інформація щодо ціни Treasury Coin (TREASURY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,85% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,85%

Актуальна ціна Treasury Coin (TREASURY) становить --. За останні 24 години TREASURY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TREASURY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TREASURY змінився на -- за останню годину, -0,05% за 24 години та на -1,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Treasury Coin (TREASURY)

Ринкова капіталізація $ 11,81K$ 11,81K $ 11,81K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,81K$ 11,81K $ 11,81K Циркуляційне постачання 995,73M 995,73M 995,73M Загальна пропозиція 995 732 500,783323 995 732 500,783323 995 732 500,783323

Поточна ринкова капіталізація Treasury Coin — $ 11,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TREASURY — 995,73M, зі загальною пропозицією 995732500.783323. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,81K.