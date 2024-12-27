Сьогоднішня ціна TRDGtoken (TRDG)

Поточна ціна TRDGtoken (TRDG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 75.68K USD. Ціна TRDG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TRDGtoken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.54 USD

- зміна ціни TRDGtoken протягом дня — +0.33%

- циркуляційна пропозиція – 31,920.60T USD

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