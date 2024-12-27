Ціна TRDGtoken (TRDG)
Поточна ціна TRDGtoken (TRDG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 75.68K USD. Ціна TRDG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TRDGtoken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.54 USD
- зміна ціни TRDGtoken протягом дня — +0.33%
- циркуляційна пропозиція – 31,920.60T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TRDGtoken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TRDGtoken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TRDGtoken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TRDGtoken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.33%
|30 днів
|$ 0
|-69.14%
|60 днів
|$ 0
|-77.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TRDGtoken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+0.33%
-70.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles! $TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks. $TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed. Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe!
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