Токеноміка Traxx (TRAXX) Дізнайтеся ключову інформацію про Traxx (TRAXX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Traxx (TRAXX) The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange’s) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat. Офіційний вебсайт: https://www.tokentraxx.com/ Whitepaper: https://docs.tokentraxx.com/?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJhdWQiOiJhY2Nlc3NfcmVzb3VyY2UiLCJleHAiOjE2NDc1NzM4MDAsImciOiJOSmtiRXlhUHhMZjFnanFSIiwiaWF0IjoxNjQ3NTczNTAwLCJ1c2VySWQiOjcyMjU2MTEyfQ.qmpErjsDLzstNYaJIYMGjYNpaxFHPXWucj8vstRRvkE Купити TRAXX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Traxx (TRAXX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Traxx (TRAXX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 158,84K $ 158,84K $ 158,84K Загальна пропозиція: $ 350,00M $ 350,00M $ 350,00M Циркуляційна пропозиція: $ 243,97M $ 243,97M $ 243,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 227,88K $ 227,88K $ 227,88K Історичний максимум: $ 3,32 $ 3,32 $ 3,32 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00065108 $ 0,00065108 $ 0,00065108 Дізнайтеся більше про ціну Traxx (TRAXX)

Токеноміка Traxx (TRAXX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Traxx (TRAXX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRAXX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRAXX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRAXX, досліджуйте ціну токена TRAXX в реальному часі!

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