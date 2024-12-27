Сьогоднішня ціна Traxx (TRAXX)

Поточна ціна Traxx (TRAXX) сьогодні становить 0.0018377 USD з ринковою капіталізацією $ 448.60K USD. Ціна TRAXX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Traxx:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.58K USD

- зміна ціни Traxx протягом дня — -0.56%

- циркуляційна пропозиція – 243.97M USD

Отримуйте оновлення цін TRAXX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TRAXX.