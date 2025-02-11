Ціна TRAX (TRAX)
Поточна ціна TRAX (TRAX) сьогодні становить 0.00173041 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TRAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 157.39K USD
- зміна ціни TRAX протягом дня — -2.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TRAX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TRAX до USD становила $ -0.0009950705.
За останні 60 днів зміна ціни TRAX до USD становила $ -0.0012048651.
За останні 90 днів зміна ціни TRAX до USD становила $ -0.0015910489040596286.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.26%
|30 днів
|$ -0.0009950705
|-57.50%
|60 днів
|$ -0.0012048651
|-69.62%
|90 днів
|$ -0.0015910489040596286
|-47.90%
Останній аналіз цін TRAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-2.26%
-6.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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