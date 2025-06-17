Ціна Traveling To All 50 States LIVE (50STATES)
Поточна ціна Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 319,60K USD. Ціна 50STATES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Traveling To All 50 States LIVE:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Traveling To All 50 States LIVE протягом дня — -34,71%
- циркуляційна пропозиція – 999,53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Traveling To All 50 States LIVE до USD становила $ -0,000186289825702324.
За останні 30 днів зміна ціни Traveling To All 50 States LIVE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Traveling To All 50 States LIVE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Traveling To All 50 States LIVE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000186289825702324
|-34,71%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Traveling To All 50 States LIVE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,26%
-34,71%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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