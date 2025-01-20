Ціна Travelers Token (TRV)
Поточна ціна Travelers Token (TRV) сьогодні становить 0.00115133 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Travelers Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.27K USD
- зміна ціни Travelers Token протягом дня — -1.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Travelers Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Travelers Token до USD становила $ +0.0000443240.
За останні 60 днів зміна ціни Travelers Token до USD становила $ +0.0000321925.
За останні 90 днів зміна ціни Travelers Token до USD становила $ -0.0000036537017684912.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.82%
|30 днів
|$ +0.0000443240
|+3.85%
|60 днів
|$ +0.0000321925
|+2.80%
|90 днів
|$ -0.0000036537017684912
|-0.31%
Останній аналіз цін Travelers Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-1.82%
+4.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Travelers Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. Travelers Token is a digital asset designed to transform the travel and tourism industry. For travel lovers, this token offers discounts and deals on everything from hotel bookings and flight tickets to local experiences and restaurant reservations. Thanks to blockchain technology, Travelers Token makes the travel experience more transparent, reliable and accessible.
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