Сьогоднішня ціна Travelers Token (TRV)

Поточна ціна Travelers Token (TRV) сьогодні становить 0.00115133 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Travelers Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.27K USD

- зміна ціни Travelers Token протягом дня — -1.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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