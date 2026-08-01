Сьогоднішня ціна Trava Finance

Поточна ціна Trava Finance (TRAVA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRAVA до USD становить $ 0 за TRAVA.

Trava Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 966, з циркуляційною пропозицією у 4,75B TRAVA. Протягом останніх 24 годин TRAVA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04616243, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TRAVA змінився на -- за останню годину та на +1,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Trava Finance (TRAVA)

Ринкова капіталізація $ 20,97K$ 20,97K $ 20,97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,97K$ 20,97K $ 20,97K Циркуляційне постачання 4,75B 4,75B 4,75B Загальна пропозиція 4 745 402 992,914395 4 745 402 992,914395 4 745 402 992,914395

Поточна ринкова капіталізація Trava Finance — $ 20,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRAVA — 4,75B, зі загальною пропозицією 4745402992.914395. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,97K.