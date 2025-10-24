Актуальна ціна Trashy By Matt Furie сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRASHY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRASHY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Trashy By Matt Furie сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRASHY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRASHY на MEXC вже зараз.

Ціна Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Актуальна ціна 1 TRASHY до USD:

--
----
-3,10%1D
Графік ціни Trashy By Matt Furie (TRASHY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:33:05 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Trashy By Matt Furie (TRASHY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,02%

-3,17%

+1,83%

+1,83%

Актуальна ціна Trashy By Matt Furie (TRASHY) становить --. За останні 24 години TRASHY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRASHY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TRASHY змінився на -0,02% за останню годину, -3,17% за 24 години та на +1,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Trashy By Matt Furie (TRASHY)

$ 31,44K
$ 31,44K$ 31,44K

--
----

$ 31,44K
$ 31,44K$ 31,44K

999,96M
999,96M 999,96M

999 963 217,297006
999 963 217,297006 999 963 217,297006

Поточна ринкова капіталізація Trashy By Matt Furie — $ 31,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRASHY — 999,96M, зі загальною пропозицією 999963217.297006. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,44K.

Історія ціни Trashy By Matt Furie (TRASHY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trashy By Matt Furie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trashy By Matt Furie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trashy By Matt Furie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trashy By Matt Furie до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,17%
30 днів$ 0-54,96%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Trashy By Matt Furie (USD)

Скільки коштуватиме Trashy By Matt Furie (TRASHY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Trashy By Matt Furie (TRASHY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Trashy By Matt Furie.

Перегляньте прогноз ціни Trashy By Matt Furie вже зараз!

TRASHY до місцевих валют

Токеноміка Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Розуміння токеноміки Trashy By Matt Furie (TRASHY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TRASHY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Скільки сьогодні коштує Trashy By Matt Furie (TRASHY)?
Актуальна ціна TRASHY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TRASHY до USD?
Поточна ціна TRASHY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Trashy By Matt Furie?
Ринкова капіталізація TRASHY — $ 31,44K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TRASHY?
Циркуляційна пропозиція TRASHY — 999,96M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TRASHY?
TRASHY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TRASHY?
Історична мінімальна ціна TRASHY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі TRASHY?
Актуальний обсяг торгівлі TRASHY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TRASHY цього року?
TRASHY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TRASHY для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

