Сьогоднішня ціна Trash Coin

Поточна ціна Trash Coin (TRASH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRASH до USD становить $ 0 за TRASH.

Trash Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 114 322, з циркуляційною пропозицією у 999,96M TRASH. Протягом останніх 24 годин TRASH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01415321, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TRASH змінився на +0,34% за останню годину та на +6,87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 646,14.

Ринкова інформація щодо Trash Coin (TRASH)

Ринкова капіталізація $ 114,32K$ 114,32K $ 114,32K Обсяг (за 24 год) $ 646,14$ 646,14 $ 646,14 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 114,32K$ 114,32K $ 114,32K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 956 861,526667 999 956 861,526667 999 956 861,526667

Поточна ринкова капіталізація Trash Coin — $ 114,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 646,14. Циркуляційна пропозиція TRASH — 999,96M, зі загальною пропозицією 999956861.526667. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 114,32K.