Сьогоднішня ціна Trash

Поточна ціна Trash (TRASH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,67% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRASH до USD становить $ 0 за TRASH.

Trash наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 651,87, з циркуляційною пропозицією у 1,00B TRASH. Протягом останніх 24 годин TRASH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TRASH змінився на +0,61% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Trash (TRASH)

Ринкова капіталізація $ 16,65K$ 16,65K $ 16,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,65K$ 16,65K $ 16,65K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Trash — $ 16,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRASH — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,65K.