Сьогоднішня ціна TRANSLATE

Поточна ціна TRANSLATE (TRANSLATE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRANSLATE до USD становить $ 0 за TRANSLATE.

TRANSLATE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 661, з циркуляційною пропозицією у 100,00B TRANSLATE. Протягом останніх 24 годин TRANSLATE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TRANSLATE змінився на -- за останню годину та на +0,93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо TRANSLATE (TRANSLATE)

Ринкова капіталізація $ 27,66K$ 27,66K $ 27,66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,66K$ 27,66K $ 27,66K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TRANSLATE — $ 27,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRANSLATE — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,66K.